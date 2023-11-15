وزير الصحة: نتواصل مع الجانب الفلسطيني لنقل الأطفال المبتسرين إلى مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ وزارة الصحة والسكان تتواصل مع الجانب الفلسطيني باستمرار لنقل الأطفال المبتسرين الذين يحتاجون إلى حضانات وعناية مركزة وعددهم 35 طفلا، لنقلهم من مستشفى الشفاء إلى مستشفيات متخصصة في مصر، موضحا أنّ نقلهم يحتاج إلى عناية كبيرة.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: «حتى الآن لم نصل إلى قرار بنقل الأطفال، لكن هناك حالة استنفار في هيئة الإسعاف المصرية للاستعداد بشكل عاجل فور وصول الأطفال».

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنّ مصر مستعدة لنقل الأطفال وتقديم الدعم الكامل للأطفال وغيرهم من مصابي غزة، مؤكدا أنّ مصر لعبت دورا كبير ومهما في نقل مصابي الأورام لمستشفياتها وتقديم الدعم الكامل لهم.