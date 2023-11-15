تقديم خدمات طبية لـ1524 شخصا بالمجان خلال 14 قافلة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة، عادل درغام، في تنظيم 14 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعي، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ1524 شخصا من أبناء مراكز كفرالشيخ، وقلين ،ودسوق، والحامول، ومطوبس.

وضمت القرى التي استهدفتها الحملات كلا من قرى إسحاقة، والشرقي، والأحماس، ودفرية ، ولين، والعزبة البيضاء، بمركز كفرالشيخ، وقرى نشرت بقلين، وسنهور المدينة، بندر دسوق، والملاحة، والزعفران، بمركز الحامول، وقرى خان الجنى، والهردة، ببندر مطوبس، وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.

الكشف الطبي والعلاج بالمجان

وقال محافظ كفرالشيخ، عبر بيان، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان ل 1524 شخص من مراكز كفرالشيخ، وقلين، والحامول، ودسوق، ومطوبس.

وأكد المحافظ اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

دعم طبي كبير من قبل جامعة كفر الشيخ

كما أشاد محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، بجهود جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.