الفصائل الفلسطينية: قصفنا آليات عسكرية في شمال غزة وأوقعنا إصابات مباشرة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها قصفت جنود الاحتلال بقذائف الهاون، في تلة المدفعية شمال غزة، وأوقعت إصابات مباشرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق متصل، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن اقتحام جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء يعد جريمة حرب علنية، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن أرواح المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين من النساء والأطفال، معتبرًا أن جريمة اقتحام مجمع الشفاء بعد محاصرته، وإطلاق النيران والقذائف نحو مبانيه وأرجائه، هي تداعٍ لكل القيم الإنسانيّة، وانتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وفي وقت لاحق، استُشهد 29 مواطنًا وأصيب آخرون، اليوم، جرّاء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الحربية على منازل في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، ومخيم جباليا شمالًا.

وقصفت طائرات الاحتلال عددًا من المنازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهاد 25 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب عشرات المواطنين في قصف الاحتلال لأحد المنازل قرب بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.