«القاهرة الإخبارية»: مسؤول في حكومة نتنياهو يدعو الإسرائيليين للاعتياد على روتين الحرب

أعلن عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني جانتس، أن إسرائيل عليها العيش في روتين الحرب فترة طويلة، ومن واجبنا الدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة.

إسرائيل تتعرض لهجمات مختلفة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أننا نعمل على تجنب المدنيين خلال الحرب في غزة، وإسرائيل تتعرض لهجمات من جهات مختلفة.

وفى سياق متصل، كشفت مصادر فلسطينية عن الوضع الكارثي الآن في قطاع غزة، خاصة بعد اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى ومجمع الشفاء الطبي.

ونقلت إذاعة «صوت فلسطين»، عن مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، قائلا: «الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى».

ونفى ما رددته قوات الاحتلال عن جلبها حضانات للأطفال، مشيرًا إلى أن الاحتلال جلب الرعب والدمار ولم يجلب حضانات جديدة أو حليبًا للأطفال، كما أنهم لم يستطيعوا نقل الجثامين بسبب تحلل الجثامين، مؤكدًا أنهم محاصرون منذ 5 أيام بالمستشفى ويعرفوا بعضهم بعضا مشددًا على أن كل الموجودين مدنيون.