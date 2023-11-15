مصر الحلوة من على كورنيش بني سويف.. ممشى وألعاب والدخول مجانا (فيديو)

يُعد كورنيش النيل في مدينة بني سويف، أحد أهم المشروعات القومية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، وجرى افتتاحه مؤخرًا أمام المواطنين بالمجان، ليكون متنفسا حضاريا وترفيهيا لأهالي المحافظة، بطول 1500 متر، وبتكلفة 200 مليون جنيه.

تطوير كورنيش النيل والممشى السياحي في بني سويف بتكلفة 200 مليون جنيه

وناشد أهالي محافظة بني سويف عبر عقود طويلة بتوفير متنفس حضاري وإنشاء أماكن ترفيهية، يستطيعون التنزه بشكل حضاري وتوفير أماكن لألعاب الأطفال، قبل أن تفاجئهم الدولة المصرية بتطوير كورنيش النيل ومسطحاته، على غرار مشروع ممشى أهل مصر، لمشاهدة الفيديو

كورنيش النيل ببني سويف.. جراج ومطاعم وملاهي للأطفال

ويشتمل ممشى كورنيش النيل في بني سويف، على جراج بطاقة استيعابية يستوعب أكثر من 90 سيارة، ومطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومدرجات للجمهور، و2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية.

كورنيش النيل ببني سويف صديق لذوي الهمم

ويضم الممشى عددًا من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، التي تراعي «كود الإتاحة» لتمكين ذوي الهمم تحت شعار «الكورنيش صديق لذوي الهمم»، إذ جرى عمل 6 رامبات ودورة مياه مجهزة.

صور رموز وأعلام بني سويف تزين الكورنيش

خصصت محافظة بني سويف جزءا من المنطقة السفلية بكورنيش النيل، منطقة " ممشى العظماء" لوضع صور رموز وأعلام المحافظة لتكون بمثابة تخليد وتكريم للنوابغ والبارعين في كثير من المجالات، الذين أثروا الحياة السياسية والعلمية والثقافية بأشكالها وأنواعها المتعددة، وكانت أعمالهم ومؤلفاتهم شاهدة على عظمة الإنسان المصري الذي ضرب أروع الأمثلة والنماذج في الرقي والعلم والعمل والوطنية، فاستحقوا أن يكونوا رموزا وقدوة على مر التاريخ تتعلم منهم الأجيال جيل بعد جيل.