تفاصيل إنشاء مركز طبي في قرية الريان بالفيوم.. 3 طوابق ويخدم 17 ألف نسمة

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الريان أحد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تمهيدًا لدخوله حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع مسؤولي شركة دار الهندسة، والمكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمحافظة الفيوم، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة التي يجري تنفيذ مرحلتها الأولى في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك للوقوف على آخر الأعمال، ومعدل تنفيذ المشروعات.

سرعة استلام مشروعات حياة كريمة

خلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، بسرعة استلام المشروعات التي تم نهوها في قطاعات الصحة، والشباب والرياضة، والمجمعات الحكومية والزراعية، بعد تلافي كافة الملاحظات، تمهيداً لفرشها وتجهيزها ودخولها حيز الخدمة في أسرع وقت، الأمر الذي يعود بالنفع علي المواطنين.

كما وجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بتوفير أحد أصول الدولة من المنشآت الحكومية، التي أنشأ بدائل لها لتكون مقرًا لتلقي أهالي قرية الريان وما جاورها، للخدمات الطبية لحين تجهيز المركز الطبي بالقرية.

سرعة إنهاء مركز الريان الطبي

وشدد المحافظ، على مسئولي الشركة المنفذة لأعمال المركز الطبي بقرية الريان، بسرعة الانتهاء من أعمال الدور الأول للمركز لتلقي المواطنين الخدمة به، لحين الانتهاء من باقي الأعمال الإنشائية لأدوار المبنى، الذي يضم عدد 3 أدوار، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، واستجابة لمطالب المواطنين في هذا الشأن، مؤكدًا على توفير الأجواء الملائمة لتلقي المواطنين الخدمة بالمركز الطبي، وكذا الإمكانيات لفريق عمل الأطباء لتقديم الخدمة في سهولة ويسر.

وأكد محافظ الفيوم، على توفير الممرات الأمنة بالمركز الطبي بالريان سواء للعاملين به، أو المواطنين المترددين لتلقي الخدمة، أو العاملين على أداء الخدمات الطبية من أطباء، وصيادلة، وأطقم تمريض، وإداريين، حال الانتهاء من الدور الأول بشكل كامل وتجهيزه طبقًا للمواصفات الهندسية ومقاييس الجودة.

وضع جدول زمني للتسليم

ويأتي إلى جانب ذلك وضع جدول زمني في غضون الأيام القليلة القادمة، من قبل مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بالمركز الطبي بالريان، يتضمن موعد تسليم الدور الأرضي، وكذا باقي الأدوار، بالتنسيق مع مسؤولي دار الهندسة لرصد الملاحظات أول بأول لتلافيها بشكل فوري، مع تحديد موعد للاستلام لفرش المركز بالكامل ليدخل حيز الخدمة بكامل طاقته.

ووجه محافظ الفيوم، بسرعة توصيل المرافق لمشروعات حياة كريمة التي تم الانتهاء منها، وكذا متطلبات الحماية المدنية، سواء في قرى مركز إطسا أو يوسف الصديق، للبدء في تسليمها وفرشها لتدخل الخدمة في أقرب وقت تيسيرًا على المواطنين لتلقي مختلف الخدمات بشتى مشروعات المبادرة.

كما وجه الأنصاري، بالتنسيق بين منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة ومسئولي دار الهندسة، ومسئولي مجالس المدن، لتسليم المشروعات التي انتهت وتم تلافي ملاحظاتها، مؤكدًا على سرعة فرش المشروعات المنتهية الأقل ملاحظات أولًا، والتي لا تعيق عمليات تشغيلها بشكل كامل، مع إلزام الشركات المنفذة بتلافي تلك الملاحظات.

توفير فريق متكامل للمركز الطبي

ومن ناحيته، أوضح الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنّ تجهيزات فرش المركز الطبي بقرية الريان موجودة بالمخازن، وتم توفير فريق من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض، الذين سيقومون بتشغيل المركز، بواقع 2 طبيب بشري، و4 أطباء أسنان، و8 صيادلة، و17 ممرضة.

وأشار إلى أنّ المركز يضم عيادتي أسنان، وغرفتي استقبال وطوارئ، ومعمل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة عادية، وعيادة تنظيم أسرة، وغرفة للتثقيف الصحي، بجانب سكن الأطباء والتمريض، فضلًا عن مركز المعلومات والمكاتب الإدارية.

المركز يخدم 17 ألف نسمة

وكشف أنّ المركز الطبي بالريان يخدم في مرحلته الأولى بالدور الأول، حوالي 17 ألف نسمة، من أهالي قريتي الريان وحنا حبيب، وعند الانتهاء من أعمال المركز بالكامل سيخدم قريتي شعلان، والحامولي وغيرها من القرى والعزب المحيطة بقرية الريان.

وفي السياق نفسه، استعرض مسئولي شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، خاصة ما يتعلق منها بالقطاع الصحي، والمجمعات الخدمية والزراعية، وكذا مراكز الشباب، وأعمال تطوير المجاري المائية، وما تم نهوه منها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع، للوقوف على مدى جاهزية هذه المشروعات للتسليم، ودخولها حيز الخدمة بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والمهندس عبدالرحمن حسن فوزي، والمهندس ماهر سيد ممثلي دار الهندسة، والمهندس أحمد سيد ممثل جهاز التعمير، وإسلام عبد التواب منسق وحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة الفيوم، وممثل الشركة المنفذة للمركز الطبي بقرية الريان.