«مستقبل وطن» بالغربية ينظم مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظم حزب مستقبل وطن بالغربية، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، مؤتمرًا جماهيريًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بحضور آلاف من المواطنين.

جاء ذلك بحضور النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمحافظة، النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من أعضاء الحزب وأمناء المراكز والمدن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والآلاف من أبناء المحافظة.

مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وأكد الحضور على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مصر، وأن الدولة المصرية شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 وحتى الآن، وذلك في القطاعات كافة.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بالغربية، أنّ الحشد المتواجد حاليًا في المؤتمر، هو تأكيد على ما سيكون أمام اللجان الانتخابية، أيام الاقتراع، مؤكدًا على الجميع بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والنظر إلى صالح الوطن ومن يعمل على حمايته، وشهد في عهده هذا التطور الكبير في القطاعات كافة.

تطوير قطاع الزراعة

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب، أنّ مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال الزراعة خلال العهد الجديد، وتولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، وأن العمل يجري على قدم وساق داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لإعادتها إلى سابق عهدها، بأنّ تكون قلعة صناعة الغزل والنسيج بالشرق الأوسط، وتغزو منتجاتها كافة بلاد العالم.

وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي كان من أهم أولوياته العمل على تطوير الزراعة ودعم الفلاح والمزارع، والغربية محافظة تتميز بالزراعة وبها العديد من القرى المنتجة والمصدرة للحاصلات الزراعية.

وأوضح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنّ مصر شهدت تطورًا كبيراً منذ تولى الرئيس السيسي شوؤن البلاد في عام 2014، وهناك الكثير من المبادرات الرئاسية التي عملت على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، ومنها مبادرة «باب رزق» التي يشارك فيها البنك الزراعي المصري بالتنسيق مع مستقبل وطن وحياة كريمة، التي شهدت توزيع 300 جهاز كهربائي على 100 عروسة من أبناء المحافظة.