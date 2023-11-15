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«مصر أكتوبر»: ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

كتب:

محمد أباظة
01:21 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
النائب الأول لرئيس الحزب

النائب الأول لرئيس الحزب

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدول المجاورة تعاني أزمات عدة، مؤكدة أن استقرار مصر يرتبط بنجاح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة واستكمال مسيرة التنمية.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، في بيان، أن الاستقرار في مصر يعتمد على المواطن المصري ووعيه في مساندة القيادة السياسية أمام المكائد والمؤامرات الخارجية.

حماية مستقبل المصريين

ومن جانبه، أكد اللواء محمود خميس، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر والأمين العام، على الدعم والتأييد الكامل للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بهدف الحفاظ على رفعة الوطن وحماية مستقبل المصريين والحفاظ على حضارتهم.

خطة الحزب للتوعية بالمشاركة السياسية

وأشار النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الحزب للتوعية بأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والوقوف صفا واحدا خلف الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الأمانات الحزبية بالمراكز علي مستوي المحافظات، تقوم بدور فعال في توعية المواطنين بالأحداث الجارية وموقف مصر الثابت تجاة القضية الفلسطنية، وأهمية مساندة المواقف الشجاعة للرئيس السيسي تجاه التحديات والظروف السياسية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الراهنة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.