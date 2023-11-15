المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي اهتم بالحقوق العمالية وجميع معطياتها

قدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، التحية لعمال مصر، واصفا إياهم بـ«ملح الأرض» وأساس التنمية والإنتاج، ومؤسسي البنية التحتية والرئيسية للبناء والعمران بالجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية ليس جديدا، فهو نابع من مواقف ومعلومات ودراسات، فالرئيس رفض تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين أو المساس بأرض سيناء.

اهتمام الرئيس السيسي بحقوق العمال

وأكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحقوق العمالية وجميع معطياتها، إذ وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل من خلال حوار مجتمعي متكامل للأطراف، مؤكدا انحياز الرئيس لفرسان الإنتاج، من خلال الزيادات المتكررة للحد الأدنى للأجور والعلاوات.

وأشار إلى أن الرئيس أولى اهتماما بالغا بتدريب الشباب ودمجهم بسوق العمل المتطور، وأيضا بدور المرأة ودمجها بأسواق العمل وعدم التمييز بين الجنسين، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد خريطة جديدة وانطلاقة قوية لمنظومة التصنيع، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية والأساسية لجميع الأعمال، وتوفير فرص عمل عديدة.

تمثيل عمال مصر في المجالس النيابية

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية أن الدستور المصري «راعيا أساسيا» لحقوق العمال، من حيث تمثيلهم الأساسي بالمجالس النيابية، مطالبا العمال بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من اليوم الأول، وفي الساعات الأولى من لحظة انطلاق الانتخابات.

وأكد أن النزول لصناديق الاقتراع سيكون رسالة متحضرة للعالم، تحمل معاني الاصطفاف خلف القيادة السياسية، موضحا أن مباشرة الحقوق السياسية «واجب وطني مقدس».