حملة «السيسي» الانتخابية تلتقي وفدا من الجالية المصرية في السعودية

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عددا من أعضاء الجالية من المصريين في السعودية عبر تقنية «فيديو كونفراس».

وأعرب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في بداية اللقاء، عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في اللقاء، مؤكدًا أنّ الحملة بدأت منذ عدة أيام عقد اجتماعات مع المصريين في الخارج، نظرا لأهمية دورهم ولحرص الحملة الشديد على الاستماع لهم.

وأشار فوزي إلى أنّ القيادة السياسية تبذل جهودا واسعة للتسهيل على المصريين بالخارج من خلال إطلاق المبادرات المختلفة.

وتطرق النقاش إلى كيفية إجراء التوعية اللازمة لتحفيز المواطنين على ممارسة حقوقهم الانتخابية، وتنظيم انتقال المواطنين إلى مقار السفارة والقنصلية المصرية في كل من جدة والرياض.

من جانبه، ثمّن وفد من المصريين بالخارج في السعودية إنجازات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال التسع سنوات الماضية، وأنّهم حريصين على التوعية بهذه الانجازات، إذ قام البعض بطباعة كتيب يضم هذه الإنجازات خاصة في ملف المصريين في الخارج، الذي شهد تطورا غير مسبوق، وتم عمل آلاف النسخ منه، مشيرين إلى أهمية التوعية بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري خاصة الشباب وأنّه واجب وطني.