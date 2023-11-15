رئيس الوزراء الإسباني: نعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى وقف «القتل الأعمى» للفلسطينيين في غزة، معلنا اعتزام بلاده العمل من أجل «الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وفقا لـ«العربية نت».

ويدعو العديد من رؤساء العالم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح بهدنة تضمن وصول مساعدات إنسانية وغذائية وطيبة إلى قطاع غزة، بجانب نفود شاحنات وقود إلى القطاع في ظل حصار مستمر منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر الماضي.

عبور 40 مواطنا إسبانيا عبر معبر رفح

وفي سياق منفصل، أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبور نحو 40 مواطنا إسبانيا من معبر رفح الحدودي من غزة إلى مصر، من ضمن 140 إلى 170 مواطنا إسبانيا يحملون جنسية مزدوجة، طلبوا إجلاءهم من القطاع الفلسطيني برفقة موظفين من السفارة الإسبانية.

وكانت وزراة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، 40% منهم أطفال.