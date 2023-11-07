إسبانيا تكرم أنطونيو جوتيريش بسبب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين

منحت الحكومة الإسبانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم وسام «كارلوس الثالث»، بسبب دوره الكبير في الدفاع عن حقوق المدنيين الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

ومُنح أنطونيو جوتيريش الوسام الفخري بعد مصادقة مجلس الوزراء الإسباني، وجاء في وقت يتعرض فيه جوتيريش لانتقادات كبيرة في إسرائيل، واتهامات بالتحيز لفلسطين في النزاع المستمر في الشرق الأوسط، بحسب وكالة «فرانس برس» الفرنسية.

إيزابيل رودريجيث، المتحدثة باسم الحكومة اليسارية الإسبانية قالت إن أنطونيو جوتيريش تألق طوال مسيرته السياسية والدولية من خلال دفاعه عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، كان واضحًا بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزة، في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق المدنيين الفلسطينيين».

جوتيريش يدين انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة

وكان أنطونيو جوتيريش أدان الانتهاكات التي تفعلها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، قائلًا: «الأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة في 7 أكتوبر لم تحدث خارج أي سياق»، وهو تصريح أغضب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالاستقالة وقال إن بلاده لن تمنح بعد الآن تأشيرات لممثلي الأمم المتحدة لزيارة إسرائيل.

جوتيريش: غزة أصبحت مقبرة للأطفال

وكان أنطونيو جوتيريش قال إن غزة أصبحت مقبرة للأطفال، مشيرًا إلى أن حجم الكارثة في غزة تحتم ضرورة وقف إطلاق النار، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: «المجتمع الدولى يتحمل مسؤولية وقف التصعيد في غزة، ويجب إدخال الوقود إلى غزة، ويجب وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، ويجب إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون قيد أو شروط، أغلب ضحايا غزة من الأطفال والنساء».