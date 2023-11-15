ضبط 2500 كيلو لحوم فاسدة في حملات تموينية بالمنوفية 

تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، شنّ حملاتها المكبرة على المجازر والمحال لضبط المخالفات، إذ تمكنت من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك واللحوم المصنعة في حملات على جميع المراكز والمدن، وجرى التحفظ على المضبوطات.

ضبط لحوم وأسماك فاسدة في المنوفية

وأكد رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، أنّ الحملات خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن ضبط 2500 كيلو من اللحوم والدواجن والأسماك، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي على مستوى جميع المراكز، مشيرًا إلى أهمية الحملات المكبرة في ضبط الأسواق ومنع التلاعب في المنتجات، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

تكثيف الحملات على الأسواق والمجازر

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحملات المكثفة تُقام وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي شدد على التواجد الميداني للمفتشين وإجراء حملات مكثفة بشكل دوري على المجازر والأسواق ومحال الجزارة.

وأوضح أنّ الحملات مستمرة هذه الفترة بكثافة على مستوى جميع المراكز والمدن، وبعض الحملات تتم بالتعاون مع مديرية الصحة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وكافة الجهات المعنية للسيطرة على الأسواق وحفاظًا على الأهالي.