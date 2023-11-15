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وزير الخارجية يطالب دول العالم بالالتزام بالقانون الدولي في أزمة غزة

كتب:

حسن سمير
03:17 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
سامح شكري وزير الخارجية

سامح شكري وزير الخارجية

طالب سامح شكري، وزير الخارجية، المجتمع الدولي بالتزام القانون الدولي الإنساني والتعبير عن موقفه بشكل واضح ومتسق في تعامله مع أزمة غزة، والانتهاكات التي يشهدها القطاع يوميا بحق المدنيين والمنشآت الصحية.

وأضاف شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الأيرلندي، اليوم، أنّ الموقف المصري بشأن الأزمة في غزة كان شاملا، وعبرنا خلاله عن موقفنا وتوقعنا بضرورة أن تلتزم التصريحات الصادرة ليس فقط عن دول الاتحاد الأوروبي ولكن بصورة عامة كل أعضاء المجتمع الدولي، بدعم القانون الدولي الإنساني وتوصيف الأمور على نحو مباشر ومتسق مع ما نشهده من تطورات وأفعال وآثار، بنفس القدر الذي رأيناه من أعضاء المجتمع الدولي من الاتحاد الأوروبي في مواقف أخرى.

وتابع وزير الخارجية، أنّ الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه وغيره من المجتمع الدولي كانوا يأتون بأحكام مطلقة وواضحة وحازمة فيما يتصورون أنّه مخالف لقواعد القانون الدولي عندما يُستَهْدَف مدنيون خلال صراعات أخرى.

وأكد شكري، أنّ الموقف المصري يشدد على ضرورة أن يكون هناك احترام لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة أن يكون هناك التزام بتوثيق الانتهاكات التي تحدث في غزة، وضرورة أن يكون هناك محاسبة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات.

 

 

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