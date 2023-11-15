وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة».. اعرف المميزات ومكان العمل

كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، عن توافر وظائف في شركة للتسويق العقاري، تطلب Sales Real Estate للتعيين.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف المتاحة التي تشرف عليها الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر.

وظائف تعلن عنها الشباب والرياضة

ويكون مكان العمل في التجمع الأول

متطلبات الوظيفة

ويشترط توافر المواصفات التالية لشغل الوظائف المعلن عنها، وفق وزارة الشباب والرياضة، وهي كما يلي:

الحصول على مؤهل عال.

أن يمتلك المتقدم خبرة سنة.

جيد في اللغة الإنجليزية.

الحد الأقصى للسن 37 عاما.

المميزات والحقوق

راتب 4000 جنيه إضافة إلى العمولة.

يحصل الموظف في الشركة على تأمينات اجتماعية.

كما يحق له تأمين طبي خاص.

مواعيد العمل من 11 صباحا حتى 8 مساء.

يوم إجازة

كما تعطي الشركة للموظف خط هاتف - لاب توب.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/xCrPZ250xv

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