هزة أرضية بقوة 3.1 درجة تضرب جنوب أفريقيا

ضربت هزة أرضية، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب أفريقيا على عمق 10 كيلومترات، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

بؤرة هزة أرضية تضرب جنوب أفريقيا

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت جنوب أفريقيا، على مسافة 18 كيلومترًا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة بيثال.

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة

وفي 28 أكتوبر الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة، جنوب إفريقيا، بعمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 7 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من ويلكوم.