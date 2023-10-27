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هزة أرضية بقوة 3.3 درجة تضرب بوتسوانا

كتب:

حسن رمضان
03:38 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

قراءات الهزة الأرضية-صورة أرشيفية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، عصر اليوم الجمعة، بوتسوانا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية، بعمق 10 كيلومترات، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت بوتسوانا على مسافة 30 كيلومترا جنوب غرب مدينة ماهالابي، وعلى مسافة 170 كيلومترًا بين الشمال والشمال الشرقي من جابورون عاصمة البلاد. 

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