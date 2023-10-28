هزة أرضية تضرب جنوب إفريقيا.. قوتها 3.2 درجة بعمق 10 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر، جنوب إفريقيا، بعمق 10 كيلومترات، وفقا لبيانات نشرها مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب إفريقيا وقعت على مسافة 137 كيلومترا، بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة بلومفونتاين عاصمة مقاطعة فري ستيت بجنوب أفريقيا و7 كيلومترات بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة ويلكوم.