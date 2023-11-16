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تفاصيل وضوابط صرف حافز تطوير التعليم لموجهي المواد.. والفئات المستحقة

كتب:

أميرة فكري
06:01 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وجهت المديريات التعليمية، خطابا بشأن ضوابط صرف حافز تطوير التعليم للموجهين للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلى الفئات المستهدفة «موجهات رياض الأطفال وموجهي الصفوف الأولى ، وموجهي التربية الدينية المسيحية» .

 موجهو اللغة الإنجليزية

- أن يكون الموجه على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب أو مكلف للتوجيه في الصفوف المشار اليها .

- الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا عدا شهر فبراير 18 توقيع .

- اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات .

- يصرف الحافز للموجهات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995.

- في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم الموجه من صرف الحافز طالما لم يتعدى خمسة أيام غياب في الشهر .

- حالة عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافز كاملا للموجه يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 10 جنيها لليوم الواحد.

- جواز الجمع المستحقين حافز الصفوف الأولى ورياض الأطفال وكل من حافز المدارس الرسمية لغات وحافز الدمج.

- بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله ( الإدارة المنتدب اليها كليا ) .

- في حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الأصلية مع الخطار خطاب من الجهة المنتدب اليها متضمنا عدد التوقيعات وأيام الغياب .

يتم الحصول على عدد الزيارات لكل موجه عن طريق كشف مرسل من الموجه الأول بالإدارة ومطابقته بكشف مرسل من المدرسة من واقع سجل الأمن وسجل الزيارات بالمدرسة .

موجهو المواد الأساسية

- أن يكون الموجه على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب أو مكلف للتوجيه في الصفوف المشار اليها .

- اعتبار أيام الاجازات الرسمية والأعياد أيام عمل فعلية .

- يصرف الحافز لموجه المادة بنسبة عدد الزيارات التي يؤديها خلال الشهر الى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريا والمعتمدة من الموجه الأول بالإدارة .

- يصرف الحافز للموجهات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل والمخاطبين بأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 .

- في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم الموجه من صرف الحافز .

- في حالة عدم استكمال التوقيعات اللازمة لصرف الحافز كاملا للموجه يتم حساب الحافز عن المدة بقيمة 40  جنيها لليوم الواحد طالما لم يتعدى خمسة أيام غياب في الشهر .

- جواز الجمع المستحق حافز منظومة التعليم الجديد وكل من حافز المدارس الرسمية لغات وحافز الدمج.

- بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله ( الإدارة المنتدب اليها كليا ) .

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