المرصد المصري: المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين تواصل قصف أهداف عسكرية

أصدر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرا مفصلا عن التطورات العسكرية في فلسطين حتى اليوم 15 نوفمبر الجاري بعد 40 يوما من القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، وركز في هذا الجزء من التقرير على تحركات المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان للرد على القصف الإسرائيلي.

سجال في القصف بين المقاومة وإسرائيل

ولفت التقرير، إلى تنفيذ كتائب القسام ضربات صاروخية نحو مستوطنات غلاف غزة «زيكيم – نقيف – نقيف هعسراه – سديروت»، وموقعي كرم أبو سالم وأميتاي العسكريين، وعل تل أبيب وعسقلان وبيتاح وتكفا وبتئر يعقوب والرملة، فيما ردت الطائرات الإٍسرائيلية بغارات مكثفة على وسط خانيونس، واستمر القصف أيضا اليوم من قبل المقاومة على مستوطنات غلاف غزة «نيريم – باد مرد خاي – كيسوقهم – ناحال عوز – مفتاحيم» ومواقع عسكرية شملت كرم أبو سالم ومارس ورعيم، فيما ردت إسرائيل بصقف بالمروحيات لمدينة دير البلاح ووسط وغرب خانيونس مع تركيز إسرائيل على تنفيذ قصف جوي مستمر منذ عدة أيام.

رد المقاومة في لبنان والعراق

أما على الجبهة اللبنانية، فكانت أنشطة القتال أقل وتيرة من اليوميين الماضيين، فقد نفذ حزب الله منتصف مساء أمس، هجوم صاروخي على موقع «المالكية» العسكري، مع مهاجمة اليوم نقطة تمركز إسرائيلية قرب موقع المرج العسكري، وقريبا من موقع «بركة ريشا» العسكري بجانب موقع «رويسات العلم» في مزارع شبعا اللبنانية، في الوقت الذي قصفت إسرائيل أطراف قرية «بليدا» اللبنانية ومواقع قرب قرية «ميس الجبل»، وفي الجانب العراقي، قصفت المقاومة الإسلامية في العراق القاعدة الأمريكية في حقل «كونيكو» الغزي شرقي سوريا بـ 7 صواريخ.