برعاية البنك الزراعي.. دعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز 100 عروسة بالغربية

حضر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مؤتمر البنك الزراعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتجهيز العرائس في إطار مبادرة «أيد بأيد لمستقبل الوطن».

مساعدات زواج لـ 100 عروسة

وشهد المؤتمر تقديم مساعدات زواج لعدد 100عروسة وتجهيزهم بالأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وسلع تموينية على آلاف من الأسر الأولي بالرعاية بنطاق محافظة الغربية، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وصالح الشامي المستشار التنفيذي للائتمان، ومحمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد عساف مدير البنك الزراعي بالغربية.

من جانبه، أكد محافظ الغربية أن حدث اليوم هو حق وواجب علينا لدعم أسرة كريمة ومحبة للوطن وقادرة على خدمة هذا الوطن، مشيدًا بتنوع الجهات التي قدمت التبرعات من أجل إسعاد 100 فتاة وشاب من أبناء محافظة الغربية

مبادرة وطنية لدعم ومساندة جهود الدولة

من جانبه أكد رئيس البنك الزراعي، أن مبادرة أيد بأيد لمستقبل الوطن، هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.

وقال، نحن هنا لتقديم جزء بسيط من حقوق المزارعين والأسر الأولى بالرعاية علينا بالدقهلية ونعمل بالشراكة والتعاون مع محافظة الغربية لتقديم كافة الخدمات لهم.

جدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية «أيد بأيد .. لمستقبل الوطن» مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري في كافة محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف.