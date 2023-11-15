أمين مستقبل وطن بالفيوم: عبروا عن حبكم للوطن في صناديق الانتخابات

طالب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، أهالي محافظة الفيوم، بالالتفاف حول الوطن لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد مصرنا، والتي صمد الرئيس عبدالفتاح السيسي في وجهها للحفاظ على الأمن القومي لمصر، وعدم السماح بالمساس بها.

وشدد «الجارحي»، خلال المؤتمر الأول لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، أنّ حضور أهالي محافظة الفيوم بهذه الأعداد الغفيرة، ومشاركتهم في انتخابات الرئاسة المقبلة منتصف ديسمبر القادم، دليل على التفاف المصريين حول قائدهم.

كلنا معاك من أجل مصر

وأضاف الجارحي، أنّ أهالي محافظة الفيوم، يؤكدون إنّهم جميعًا على قلب رحل واحد خلف الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية، رافعين شعار «كلنا معاك من أجل مصر».

الأوطان كأحضان الأمهات

وأشار إلى اقتباسه مقولة البابا تواضروس الثاني الذي وصفه بـ«الرجل الوطني الحكيم»، حينما قال «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن»، لذلك يجب أن نحوّل حبنا لوطننا إلى أصوات في صناديق الاقتراع للحفاظ على وطننا، قائلًا: «اخسر ما تشاء ولكن إياك أن تخسر وطن عشت فيه بكرامة، وشعرت فيه بالأمن والأمان فالأوطان كأحضان الأمهات لن نستطيع التخلي عنها أبدًا، فمصر وطننا ويحتاجنا».

الفيوم ستلتف حول صناديق الاقتراع

وشدد على إنّه يثق كل الثقة في إنّ كل فرد سيكون سفيرًا للحشد، وكافة أطياف المجتمع بمحافظة الفيوم سيقفون وقفة قوية ويحققون أعظم نتيجة في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتكون محافظة الفيوم في المقدمة كما عهدها الجميع، مؤكدًا أنّ المصريين يحتاجون دعمهم لبعضهم البعض.

ونظم حزب مستقبل وطن المؤتمر الأول لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، والذي شهد حضور الآلاف من أهالي محافظة الفيوم، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.