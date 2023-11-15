«صوتك أمانة انزل وشارك».. ندوة حول تأثير الخطاب الديني على المجتمع بالغردقة

نظم مجمع إعلام الغردقة برئاسة الدكتورة نرمين أبا سريع، فعاليات حملة «صوتك أمانة انزل وشارك»، وتأثير الخطاب الديني على المشاركة، بحضور الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بالمديرية واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

ندوة تأثير الخطاب الدين باعلام الغردقة

تناولت الندوة المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وعرض دور الخطاب الدينى منذ القدم وتأثيره كمحرك فكري وليس موجه فكرى، وكيفية تأثيره على دعم المشاركة والاختيار الفردي الحر بعيدا عن اي توجيه أو قمع للفكر.

لجان البحر الأحمر جاهزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن» تجهيز مقر اللجان الانتخابية على مستوى مدن المحافظة، وتشكيل لجنة للمرور على المراكز الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، مع الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري.