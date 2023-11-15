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إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في حملات بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
04:51 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
بناء مخالف

بناء مخالف

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، والقضاء عليها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية كافةن اللازمة ضد المخالفين، للعمل على وقف التعديات على الأراضي الزراعية، شنّ الحي، حملات إزالة فورية للتعديات من هذا النوع.

إزالة مبنى في المهد

وأشار «موسى» إلى أنّ الحي شنّ حملة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، إذ أوقفت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية ووحدة المتغيرات المكانية ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية، أعمال بناء مخالف عبارة عن صب سقف أول علوي بقرية طيبة 1 بالنهضة، وتم التحفظ على 22 شبكًا حديدًا و18 لوحًا خشبيًا، كما تم إزالة مبنى في المهد، عبارة عن حوائط وأسوار أرضى بقرية فنجري 3، وإزالة متغير عبارة عن سقف صاج، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

الحفاظ على الرقعة الزراعية 

وأوضح أنّ الحملات مستمرة بشكل دوري، للقضاء على حالات التعدي على الأراضى الزراعية وتطبيق القانون بكل حزم وقوة، وفرض هيبة الدولة ومحاسبة المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم السماح باللمساس بها أو الاعتداء عليها، وسيتم فرض الانضباط في نطاق الحي.

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