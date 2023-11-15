«مشهد لم نره من قبل».. كيف افترس فيروس «مصاصي الدماء» آخر من عنقه؟

هل تساءلت يومًا عن ما إذا كان الفيروس الذي أصابك بنزلة برد يمكن أن يتعرض للإصابة بفيروس هو الآخر؟ سؤال غريب لكنه واقع حقيقي، إذ أن الفيروسات يمكن أن تصاب أيضا بالفعل، بينما يكون الجناة فيروسات أخرى.

فيروس مصاصي الدماء يلتهم آخر من عنقه

يمكن أن تمرض الفيروسات بمعنى أن وظيفتها الطبيعية تتعطل، عندما يدخل الفيروس إلى الخلية، فإنه إما أن يصبح خاملًا أو يبدأ في التكاثر على الفور، بحسب مجلة العلوم الأمريكية «Scientific America».

واكتشف العلماء مفاجأة كبرى بشأن فيروس «مصاصي الدماء»، بعدما كشفت تاجيدي دي كارفاليو عالمة الأحياء في جامعة ميريلاند الأمريكية، شيئًا غريبًا، وصفه بأنه «شيء لم يره أي عالم آخر من قبل».

كيف التهم فيروس آخر من عنقه؟

«فيروس به فيروس آخر أصغر حجمًا ملتصق بعنقه»، هكذا كشفت العالمة الأمريكية، مؤكدة أن الخلفية الدرامية لهذا الارتباط الفيروسي تشبه فصلًا دراسيًا رئيسيًا حول كيف يمكن أن تكون البيولوجيا جامحة وغريبة.

وبحسب «واشنطن بوست» الذي نقل تصريحات كارفاليو، الفيروس الصغير الذي يطلق عليه اسمه MiniFlayer أصبح لا يستطيع التكاثر داخل الخلايا، قبل أن يحدث تطور بيولوجي، بعد الالتصاق بفيروس آخر من رقبته أطلق عليه اسم MindFlayer.

وبحسب «Scientific America» فإنه في بعض الأحيان يدخل الفيروس إلى الخلية ليجد أن مسكنه المؤقت الجديد هو بالفعل موطن لفيروس خامل آخر، فيما تشتد المعركة بينهما للسيطرة على الخلية.

على الرغم من أن الباحثين اكتشفوا أنظمة فيروسية مساعدة في كل مجالات الحياة تقريبًا، إلا أن أهميتها بالنسبة لعلم الأحياء لا تزال لا تحظى بالتقدير الكافي، من الواضح أن الأقمار الصناعية الفيروسية لها تأثير مباشر على الفيروسات المساعدة، مما يؤدي عادة إلى تشويهها، لكن في بعض الأحيان يجعلها قاتلة، ومع ذلك، ربما يكون هذا أقل مساهماتهم في علم الأحياء.