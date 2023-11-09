«الصحة» توضح أعراض فيروس يصيب الأطفال بنهاية الشهر الجاري.. تبدأ بالحمى

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ الفيروس التنفسي المخلوي يصيب الأطفال بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بنهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أنّه يصيب الأطفال وخاصة الرضع، وتظهر أعراض العدوى في غضون 6 أيام.

القائمة الكاملة لأعراض الفيروس التنفسي المخلوي

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ أعراض الفيروس تتضمن ارتفاع درجة الحرارة والزكام والرشح والحمى وقلة الشهية والصفير والعطس والسعال الجاف، وألم في الحنجرة والشعور بالضعف والتملل، موضحا أنّ الأطفال الرضع يتأثرون بالفيروس، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجهد الكبير الذي يبذلونه في التنفس.

وأضاف المصدر، أنّ الفيروس قد يسبب حالات شديدة الإصابة والأعراض تظهر واضحة كالسعال الشديد، والحرارة المرتفعة والتنفس بسرعة، والجلد قد يميل إلى الزرقان بسبب قلة الأكسجين.

طرق انتقال العدوي بالفيروس التنفسي المخلوي

وأوضح المصدر، أنّ الفيروس ينتقل من خلال الإفرازات الملوثة كسائل المخاط أو اللعاب عن طريق الاستنشاق أو المصافحة باليد، لافتة إلى أنّ أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس الرضع دون الـ6 أشهر، الأطفال ذوي الجهاز المناعة الضعيف، والبالغون من يعانون من قصور القلب أو العلاجات الكميائية.

مضاعفات الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي

وأضاف المصدر أنّ هناك مضاعفات قد تحدث نتيجة الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، ومنها الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب الأذن الوسطي، داعيا المواطنين حال الإصابة بالفيروس، باستشارة الطبيب وعدم الحصول على العلاجات دون الرجوع إلى الطبيب لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية.