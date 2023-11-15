تنظيم المسابقة الرياضية لتحسين صحة المرأة بشباب دسوق في كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الرياضية لتحسين القوام للفتاة والمرأة، بمشاركة 30 فتاة من أعضاء مراكز الشباب، بهدف إتاحة فرصة ممارسة النشاط الرياضي ذو الطابع الترويحي، وإثراء العلاقات الاجتماعية بين المشاركات لقضاء وقت ترفيهي بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحسين القوام للفتاة والمرأة

ومن جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ ممارسة الرياضة تعمل على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، والوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة كـ«أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم»، والتقليل من خطر الإصابة بأمراض السمنة، كما تُساعد في فقدان الوزن، والتخلص من الدهون، وحرق السعرات الحرارية بالجسم، لافتاً أنّ نهج الوزارة يرتكز على ثقافة الرياضة للجميع، وجعلها أسلوب حياة، وتهتم بصفة خاصة بالبرامج الموجهة للمرأة.

المسابقة الرياضية بمشاركة أعضاء مراكز شباب دسوق

أُقيمت المسابقة الرياضية بمشاركة أعضاء مراكز شباب دسوق، بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومحمد مرسي، مدير إدارة شباب دسوق، وفرق عمل مراكز الشباب.