366 ألف جنيه إجمالي إيرادات 9 أفلام في 24 ساعة

شهدت دور العرض، تراجعًا من قبل الجمهور، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما بدا واضحًا على حجم إيرادات الأفلام، التي جاءت متواضعة نوعاً ما، إذ تتنافس 9 أفلامًا متنوعة، على صدارة شباك التذاكر السعودي.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ، عن إجمالي إيرادات الـ9 أفلام الموجودة في دور العرض حاليًا، موضحًا أنها بلغت 366.6 ألف جنيه في الـ24 ساعة الماضية، وتصدر فيلم «فوي فوي فوي» بطولة الفنان محمد فراج، شباك التذاكر، وحقق 182 ألف جنيه تقريبًا، ليأتي في المركز الأول وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وجاء فيلم «وش في وش» بطولة الثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل، بالمركز الثاني، مُحققًا 65.5 ألف جنيه، يلاحقه فيلم «العميل صفر» لـ أكرم حسني، وحقق 51.1 ألف جنيه، بينما صعد فيلم «الخميس اللي جاي» لـ عمرو عبد الجليل، إلى المركز الرابع، مُحققًا 42.8 ألف جنيه.

أما المركز الخامس، فذهب إلى فيلم «حسن المصري» بطولة الفنان أحمد حاتم، مُحققًا 11.8 ألف جنيه، يليه فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز، وحقق 4680 جنيهًا، فيما حقق فيلم «أولاد حريم كريم» لـ مصطفى قمر، 2526 جنيها، وتذيل فيلم «البعبع» قائمة الإيرادات، وحقق 2397 جنيهًا.