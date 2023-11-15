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فيلم «فوي فوي» يحقق 30 مليون جنيه إيرادات في دور العرض خلال 9 أسابيع

كتب:

هبة أمين
02:58 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
أبطال فيلم فوي فوي

أبطال فيلم فوي فوي

حافظ فيلم «فوي فوي» على تصدره قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر، والتي تضم أفلام «وش في وش، والعميل صفر، والخميس اللي جاي، وحسن المصري، وبيت الروبي، وأولاد حريم كريم، والبعبع»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي الإيرادات على مدار 9 أسابيع عرض 30 مليون جنيه، وحظي بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، وجرى اختيار الفيلم من قبل لجنة النقاد والصحفيين لترشيحه للمنافسة ضمن فئة أفضل فيلم دولي في مسابقة جوائز الأوسكار، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية نقلتها تحقيقات الصحفي محمود شوقي وحصد  بسببها عدد من الجوائز.

قصة فيلم فوي فوي

تدور قصة فيلم فوي فوي في إطار لايت كوميدي، إذ سعى الشاب حسن والذي ينتمي لأسرة فقيرة جدًا للهجرة للخارج، وتهيئ له الأقدار وجود فريق كرة قدم للمكفوفين يستعد للمشاركة في مباراة بدولة أوروبية، ليقرر الادعاء بأنه من فاقدي البصر للانضمام للفريق، وتنجح خطته وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال فيلم «فوي فوي»

فيلم «فوي فوي» بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

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بقلم هبة أمين