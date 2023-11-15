تفاصيل تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بني سويف - أسيوط»

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل مشروع تحديث نظم الإشارات على خط «بني سويف - أسيوط» على محور «القاهرة - السد العالي»، موضحة أنه سيجرى استبدال النظام الميكانيكي بنظام إلكتروني حديث يحقق أعلى معدلات الأمان، ويساعد على زيادة التقاطر، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط «القاهرة - أسوان» لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

مكونات المشروع

- المشروع يمتد بطول 250 كيلومترا.

- يشتمل على 15 برجا رئيسيا.

- يشتمل على 24 برجا ثانويا.

- يشتمل على 1009 سيمافور كهربي.

- يشتمل على 1590 تراك كهربي.

- يشتمل على 362 ماتور تحويلة.

تطوير منظومة السكك الحديدية

وأكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن المشروع يحقق نتائج إيجابية في خفض الحوادث بشكل كبير، والحفاظ على الوقت، موضحا أن توسع وزارة النقل في هذا المشروع يأتي ضمن خطتها لتطوير منظومة السكك الحديدية بالكامل.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المشروع يأتي بالتزامن مع إضافة نوعيات جديدة من القطارات على خطوط السكك الحديدية، ما يعكس نتائج إيجابية لجمهور الركاب في جودة الخدمة المقدمة.