ضبط 3 عناصر إجرامية حاولوا سرقة شخصين في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله شخصين؛ أحدهما مصاب بعيار ناري، والثاني جرح طعني يقيمان بدائرة المركز.

وبسؤالهما قررا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولين أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكين؛ يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث اشتباك بينهم فتعديا عليهما بالسلاح الناري والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.

القبض على المتهمين

وبالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، ويقيمون بدائرة المركز؛ أحدهم اقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه خلال ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينتين- بندقية خرطوش- 2 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.