عاجل.."المتحدة" تحصل على حق بث 10 مباريات لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجاح الشركة في الحصول على حقوق بث 10 مباريات للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026، التي من المقرر أن تبدأ غداً بمباراة جيبوتي في الجولة الأولى على ستاد القاهرة الدولي.

عمرو الفقي: حصلنا على 10 مباريات لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

وقال عمرو الفقي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم، «أعلن حصولنا على 10 مباريات في تصفيات كأس العالم 2026 لمنتخب مصر بشكل رسمي، بعد حسم كافة الملفات الخاصة بهذا الأمر خلال الفترة الحالية».

وأضاف، «الشركات المساهمة مثل أورا كان لهم دور كبير في الحصول على حقوق، نقل مباريات مصر كانوا داعمين لنا بشكل كبير أشكرهم جميعا».

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة قوية أمام منتخب جيبوتي في الجولة الأولى من التصفيات، وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.