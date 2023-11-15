سقوط أمطار رعدية على المدن الساحلية في البحيرة

تعرضت قبل قليل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة لسقوط أمطار غزيرة ثم تحولت إلى رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أمطار تضرب البحيرة

كما شهدت أيضا المدن الساحلية في البحيرة «إدكو، المحمودية» سقوط أمطار متوسطة مع رياح شديدة وذلك في الصباح الباكر.

وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إنه مع بداية سقوط الأمطار التي تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة التي كانت على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة.

رفع درجة الاستعداد في البحيرة

ودفعت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة اللواء ياسر مهنا الدميني بالمعدات الخاصة والتعامل مع أماكن تراكمات مياه الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة:

- متابعة المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

- متابعة المنازل الآيلة للسقوط.

- سرعة صيانة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية لمنع وقوع الحوادث أثناء الرياح الشديدة.