سقوط أمطار رعدية على المدن الساحلية في البحيرة
كتب:
إحسان شعبان
10:17 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
أمطار رعدية على البحيرة
تعرضت قبل قليل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة لسقوط أمطار غزيرة ثم تحولت إلى رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
أمطار تضرب البحيرة
كما شهدت أيضا المدن الساحلية في البحيرة «إدكو، المحمودية» سقوط أمطار متوسطة مع رياح شديدة وذلك في الصباح الباكر.
وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إنه مع بداية سقوط الأمطار التي تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة التي كانت على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة.
رفع درجة الاستعداد في البحيرة
ودفعت قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة اللواء ياسر مهنا الدميني بالمعدات الخاصة والتعامل مع أماكن تراكمات مياه الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها.
ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة:
- متابعة المعديات النهرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف
- متابعة المنازل الآيلة للسقوط.
- سرعة صيانة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية لمنع وقوع الحوادث أثناء الرياح الشديدة.