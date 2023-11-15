نائبة محافظ البحيرة تستمع لشكاوى المواطنين: هدفنا تخفيف الأعباء

واصلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لقاءاتها الجماهيرية، للاستماع لشكاوى المواطنين ومطالبهم، والعمل على حلها، والتقت نحو 41 مواطنًا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة حوش عيسى.

وأكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة التنسيق مع الجهات المسؤولة المعنية للوقوف على كافة احتياجات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية.

وتمثلت الاحتياجات والمطالب فى تقديم مساعدة مالية، وطلبات للحصول على مساعدات زواج و أجهزة تعويضية «كرسى متحرك»، وتوفير سكن كريم.

تفعيل للقاءات الدورية في البحيرة

وشددت «بلبع» على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالب المواطنين.

كما أكدت الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على تقديم خدمة لائقة للمواطنين طبقا لحاجتهم، وذلك من خلال المتابعة على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.