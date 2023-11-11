جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية لتفقد منافذ السلع الغذائية 

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في جولة مفاجئة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، في عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بكفر الزيات، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة توافر السلع الغذائية بالمنافذ والأسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

تداول وبيع السلع

استهدفت الجولة المرور على الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ومنفذ معا ضد الغلاء بكفر الزيات، واطمأن المحافظ على توافر السلع، مشددا على ضرورة كتابة الأسعار على كل السلع وبشكل واضح للجمهور، والتواجد المستمر والمرور اليومي على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة، كما حرص المحافظ كعادته على الاستماع لآراء المواطنين في المعرض وفي الأسعار المطروحة.

متابعة أعمال الصيانة

وعلى هامش الجولة تابع المحافظ أعمال الصيانة والدهانات الجارية بمعدات مركز ومدينة كفر الزيات، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث.

وشدد رحمي، على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية، بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجها بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.