توافر السلع الغذائية بمنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة بأسعار تنافسية

تفقد اليوم الثلاثاء اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، منافذ البيع للمواد الغذائية للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لمديرية التموين بمدينة طور سيناء، وذلك لمتابعة السلع الغذائية والوقوف على مدى توافرها وحصر المخزون الإستراتيجي للسلع بالمحافظة.

وذلك بحضور الدكتورة، إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء.

وتفقد المحافظ، بحسب بيان صحفي، كل السلع الغذائية الخاصة بالمنظومة التموينية داخل الفرع، واستمع إلى عرض من المختصين لأنواع وأسعار السلع الغذائية ومدى توافرها بفروع الشركة العامة لتجارة الجملة.

توافر المنتجات الغذائية والمستهلكة بمنافذ الشركة

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بحنوب سيناء إن فرع الشركة المخصص للجملة بطور سيناء يتوافر به 16 صنفا من السلع الخاصة بالمنظومة التموينية من «صابون، ومنظفات، ومواد نظافة وغيرها»، وجميع هذه الأصناف توجد بأرصدة كافية لتكفي الـ3 أشهر، وفيما يخص السلع التموينية الأساسية «زيت وسكر ودقيق وأرز معبأ ومكرونة وغيرها»، في تكفي لمدة تتجاوز الـ4 أشهر.

البيع بأسعار الجملة

وعن إمكانية البيع للمواطنين بأسعار مخفضة من هذه السلع، أوضح وكيل وزارة التموين أن فروع الشركة العامة لتجارة الجملة تقوم ببيع السلع الحرة، بعيدًا عن السلع التموينية بأسعار الجملة داخل فروع دلتا ماركت التابعة لها، وبيعها للتجار المسجلين بنشاط تجاري بجنوب سيناء بالإضافة إلى مبادرة تخفيض الأسعار التي تقوم بمتابعتها مديرية التموين بمدن المحافظة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

ووجه المحافظ، بضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية وغير الغذائية داخل فروع دلتا ماركت، دعمًا للمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودة الدخل.