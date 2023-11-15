علامات تدل على ضعف عضلة القلب.. 4 أسباب وتحذير خاص للرياضيين

عندما تضعف عضلة القلب، تصبح عاجزة عن ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم بطريقة مثالية، وقد يكون سببها بعض الحالات المَرَضية المتعلقة بالقلب، منها ضيق شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم، وفقا لما ذكره موقع «healthline».

ضعف عضلة القلب

يقول الدكتور وليد العوضي أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك نوعا من أنوع ضعف عضلة القلب، من الممكن ألا يشعر به الإنسان، ويكتشف بالصدفة أثناء إجراء فحص طبي أو أثناء ممارسة الرياضة، لذلك يجب على الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، أن يفحصوا عضلة القلب قبل الخضوع لممارستها، حتى لا يصابون ببعض المشكلات، لأنه في حال عدم الاهتمام بتلك الإجراءات، قد تصل الأوضاع إلى حدوث وفيات.

أعراض ضعف عضلة القلب

أوضح أستاذ أمراض القلب، أن هناك أعراضا عامة تنذر بإصابة الشخص بضعف في عضلة القلب، منها:

- النهجان مع المجهود أو عند صعود السلم.

- ضيق النفس، إذ أنه في حال تطور الأمر، يعاني الشخص من ضيق التنفس أثناء جلوسه، وقد يأتي إليه أثناء النوم.

- الكحة.

- عدم القدرة على بذل أي مجهود.

- الشعور بالهبوط أثناء بذل المجهود.

- تورم في الساقين.

- عدم القدرة على الأكل بشكل منتظم.

- الخفقان وزيادة ضربات القلب.

أسباب ضعف عضلة القلب

ولا بد على الأشخاص معرفة، إذ كانت هناك عوامل خطورة تدل على الإصابة بضعف عضلة القلب، مثل الشريان التاجي والمعاناة من مرض السكر، لأن عدم انتظام السكر، يسبب حدوث ضعف في عضلة القلب، وأيضا ارتفاع الكوليسترول والسمنة من العوامل التي تسبب ضعف في عضلة القلب، بحسب أستاذ أمراض القلب، ناصحا بضرورة تناول الحضروات والفاكهة، إذ من الممكن تكون عضلة القلب وراثية.