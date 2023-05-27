نجاح برمجة منظمات ومقويات عضلة القلب في عيادات الإبراهيمية بالإسكندرية

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، عن نجاح اليوم الثاني لبرمجة عدد من منظمات ومقويات عضلة القلب في مركز قلب عيادات الإبراهيمية بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد إسماعيل سليـم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والدكتورة غادة أحمد عبد العزيز، رئيس القطاع الطبي، والدكتور طارق النجار، المستشار الطبّي، وإشراف الدكتور شريف حبيب، استشاري القلب والقسطــرة القلبية وإلكتروفيسيولوجيا القلب الذي قام بعملية برمجة ومتابعة الحالات، لافتة إلى أنه بناء على رغبة العاملين بشركات الكهرباء أصبحت وحدة الأشعة التشخيصية بعيادة الإبراهيمية متاحة طوال أيام الأسبوع لخدمة العاملين.

استخدم أحدث الأجهزة في مجال علاج الآلام

وأكد الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات الطبية وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق، نجاح فريق القلب المحترف والمميز بمستشفى كهرباء ألماظة بإجراء عملية قلب مفتوح عاجلة وطارئة لمريضة لاستخراج جلطة كبيرة الحجم من القلب مع تغيير الصمام الميترالي، بالإضافة إلى نجاح إجراء أول حالة إيڤار، وهي تركيب دعامة لتمدد شريان الأورطي بالقسطرة، إضافة إلى إجراء أول حالتين لاستئصال الغضروف بالتبخير بنجاح، مع استخدام تقنية التردد الحراري على جذور الأعصاب وعلى الغضروف القطني وإجراء حقن بنهاية القناة العصبية خارج الأم الجافية تحت جهاز الأشعة داخل غرفة العمليات، حيث استخدم الطاقم الطبي أحدث الأجهزة في مجال علاج الآلام بالتردد الحراري والتبخير.

توفير الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بالكهرباء

وأشار «سليم» في تصريحات صحفية، إلى قيام فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين بإجراء أول عمليتين قلب مفتوح بنجاح «تغيير شرايين - تغيير صمام بالقلب» داخل مستشفى ألماظة، وهي خدمة طبية مستحدثة لأول مرة يتم إجراؤها داخل المستشفى، لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للعاملين بالكهرباء والمعاشات وأسرهم وجموع المواطنين.

طفرة في علاج المرضى

ولفت «سليم» إلى أن الشركة تسعى دائما لتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وجموع المواطنين، من خلال استقدام أحدث الأجهزة في قسم الميكروبيولوجي بمستشفى ألماظة لعمل مزارع الدم وجميع أنواع المزارع الأخرى والحساسية، وهي أجهزة تعمل وتدارعن طريق الكمبيوتر بالكامل وتساعد على سرعة إظهار النتيجة بدقة عالية، وبالتالي علاج المريض بالمضاد الحيوى المناسب في أسرع وقت.

وأشار إلى أن هذه الأجهزة أحدثت طفرة في علاج المرضى من حيث اختصار زمن المزارع، فبعد أن كانت نتيجة مزرعة الدم ممكن أن تظهر بعد 10 أيام، تم اختصار الزمن إلى 48 ساعة، ما سيساعد على سرعة التشخيص ومن ثم سرعة علاج المرضى مع الدقة في إعطاء المضادات الحيوية وعدم الإسراف فيها.