«المنصورة» الأولى على مستوى الجامعات المصرية بتصنيف «التايمز»

أعلنت جامعة المنصورة، إنجاز جديد، بحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والـ18 على مستوى الجامعات العربية، في تصنيف مجلة التايمز البريطانية، للتعليم العالي للجامعات العالمية.

وأشارت في بيان لها أنه جري تصنيف جامعة للمنصورة فى تصنيف التايمز لعام 2023 في المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفى الترتيب 18 على مستوى الجامعات العربية، ويضم هذا التصنيف 16 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية، ثم يتم تجميع مؤشرات الأداء في خمس مجالات:

التدريس (بيئة التعلم): 33%

البحث (الحجم والدخل والسمعة): 33%

الاستشهادات (تأثير البحث): 20%

المجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها): 6%

التوقعات الدولية (الموظفون والطلاب والبحث): 8%

وأشارت أن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة قدم التهنئة للعلماء والباحثين ومنسوبي الجامعة على تحقيق هذا الإنجاز وتصدر الجامعة المركز الأول بين الجامعات.

وأكد أن نتيجة هذا التصنيف يتوج جهود منتسبي جامعة المنصورة على مدار السنوات الماضية للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي، لتتصدر بمكانتها العلمية عديد من الجامعات العريقة في المنطقة، وأن الجامعة مستمرة في التطوير المستمر والمبني على المعايير الحديثة لتطوير البناء العلمي والتعليمي من خلال شراكات دولية مع النظراء في التعليم العالي وقطاع الأعمال.