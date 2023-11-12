جامعة غرب فلوريدا تكرم أستاذا بجامعة المنصورة.. فاز بجائزة في العلوم الرياضية

أعلنت جامعة المنصورة عن تكريم الدكتور وائل عوض أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة من رئيس جامعة غرب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة فوزه بجائزة الجمعية الأمريكية لعلوم الرياضية بالمشاركة مع البروفسيور جاري ليجوري نائب رئيس جامعة غرب فلوريدا للدراسات العليا والبحوث.

حصل على جائزة الباحث الدولي من الكلية الأمريكية للطب الرياضي

وأشارت جامعة المنصورة في بيان، إلى أن الدكتور وائل عوض حصل على جائزة الباحث الدولي من الكلية الأمريكية للطب الرياضي لعام 2023، وجائزة شباب الباحثين من الكلية الأوروبية لعلوم الرياضة «ECSS» أسبانيا.

وأوضحت أنه شارك في العديد من المهمات والزيارات العلمية والتدريب للدول أمريكا والتشيك وإيطاليا وإنجلترا وليتوانيا وبلغاريا وله أكثر من 14 بحث محكم ومنشور في المجلات العلمية الدولية، ويعمل حاليًا عضو هيئة تحرير المجلة الدولية « Quest Journal» بأمريكا «Q1».

الباحث له العديد من الأنشطة على المستوى الدولي

وأكدت أن أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، له العديد من الأنشطة على المستوى الدولي وعضوية الجمعيات العلمية الدولية مثل عضو الرابطة الوطنية لعلم الحركة في التعليم العالي «NAKHE» -أمريكا، عضو الجمعية البريطانية لعلوم الرياضة والتمارين الرياضية «BASES»- إنجلترا، عضو الكلية الأمريكية للطب الرياضي«ACSM» - أمريكا، عضو الجمعية الفسيولوجية الأمريكية «APS» - أمريكا، عضو الكلية الأوروبية للعلوم الرياضية «ECSS» – ألمانيا.

ويعتبر الدكتور وائل عوض عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ومنسق برنامج الايراسموس الأسبق بالجامعة، ومنسق العديد من الاتفاقيات الدولية مع بعض الجامعات الأوربية بدول إنجلترا، التشيك، ليتوانيا، بلغاريا، البرتغال.