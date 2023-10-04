حدود السحب الجديدة لعملاء بنك HSBC من خارج مصر

كشف بنك إتش إس بي سي، عن خفض حد السحب النقدي بالدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر، ليكون 1000 دولار شهريًا بدلا من 1500، اعتبارا من أكتوبر الجاري، على جميع بطاقات الخصم والائتمان.

خفض حدود السحب النقدي بالدولار

وبحسب إتش إس بي سي ينطبق الحد الأقصى الشهري البالغ 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله على إجمالي السحوبات النقدية من قِبل عميل البطاقة في الخارج الذي يغطي جميع حساباته وبطاقاته، لا علاقة له بعملة الحساب.

ويشمل هذا الحد أيضًا، أي رسوم أو مصاريف مطبقة من قبل بنك إتش إس بي سي مصر أو بواسطة مشغل الصراف الآلي على السحب النقدي في وقت إجراء المعاملة.

وقد تشمل هذه الرسوم أو المصاريف على سبيل المثال لا الحصر، رسوم السحب النقدي وهامش الربح على المعاملات بالعملة الأجنبية التي يطبقها بنك إتش إس بي سي مصر أو الرسوم المطبقة من قبل مشغلي أجهزة الصراف الآلي لاستخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهم إن وجد.