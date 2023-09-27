حد السحب اليومي من ماكينات ATM في البنوك المصرية.. اعرف كام

أعلن البنك المركزي المصري عن حد السحب اليومي من ماكينات ATM في البنوك المصرية، وكذلك الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، حد السحب اليومي من ماكينات ATM في البنوك المصرية، سواء من ماكينات الصراف الآلى أو الفروع يومياً خلال 2023 وهي كالتالي:

حد السحب اليومي ATM في البنوك المصرية

- ارتفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري.

- من داخل فروع البنوك، ارتفعت الحدود من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه يوميا.

- حد السحب اليومي ATM في البنوك المصرية 20 ألف جنيه كحد أقصى يوميا وبعض البطاقات لا تسمح بأكثر من 15 ألف جنيه.

حد الإيداعات النقدية

وبعد أن رصدت «الوطن» حد السحب اليومي ATM في البنوك المصرية تقدم للقارئ حد الإيداع أيضاً وهي كالتالي:

- الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي: 20 ألف جنيه يوميا كحد أقصى.

- الإيداع النقدي في الفروع: مفتوحة دون قيود على الإيداعات.

- الإيداع من خلال POS: غير مفعلة بشكل قوي حتى الآن.