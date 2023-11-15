تعليم الوادي الجديد: برنامج لاكتشاف الطلاب الموهوبين بالمحافظة

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه وفق التعاون المشترك بين قطاع التربية والتعليم بالمحافظة وإذاعة الوادي الجديد، انطلقت فعاليات برنامج لاكتشاف الطلاب الموهوبين من مقر مركز تنمية قدرات الموهوبين بمدرسة الزهور للتعليم الأساسي، حيث جرى بث البرنامج على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المحلية، تحت عنوان «سباق الهواة على الهواء».

البرنامج يشجع الطلاب الموهوبين في مختلف المراحل التعليمية بالمحافظة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن البرنامج يهدف لتشجيع الطلاب الموهوبين ويجري ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية المختلفة، في إطار خلق روح المنافسة بين طلاب المدارس وصقل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الكامنة.

البرنامج يكشف مواهب طلاب المحافظة لدعمهم وتحفيزهم

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن البرنامج يلقي الضوء على الطلاب الموهوبين في مجال «تأليف الشعر، إلقاء الشعر، الغناء، المعلومات الثقافية»، لاكتشاف الموهبة ومن ثم العمل على رعايتها وتأهيلها للمشاركة بالمسابقات والمناسبات المختلفة.