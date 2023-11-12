وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تحيي ذكرى استشهاد ياسر عرفات

أحيت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في مدارسها، اليوم الأحد، الذكرى التاسعة عشر لاستشهاد ياسر عرفات، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

القائد الراحل يُعد رمزًا للوحدة الوطنية والصمود الخالد

وقالت التربية في بيان لها، إن القائد الراحل يُعد رمزا للوحدة الوطنية والصمود الخالد في الوعي والذاكرة الجمعية الفلسطينية، فيما تأتي الذكرى في ظل عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، واستهداف المنظومة التعليمية في الضفة، خاصة الانتهاكات بحق المدارس والطلبة والمعلمين والكوادر الأكاديمية والتنكيل بهم.

وأكدت، أن إحياء الذكرى يبرهن على الوفاء، ويرفد الطلبة بقيم الانتماء، والاعتزاز بالثوابت الوطنية، إذ تضمنت الفعاليات، توجيه الإذاعة المدرسية للحديث عن هذه المناسبة، ومشاركة الفرق الكشفية والنشاطات الثقافية والرياضية، والفنية الداعمة للوحدة الوطنية، ولأهلنا في قطاع غزة.

فعاليات أحياء الذكرى هذا العام

واقتصرت فعاليات أحياء الذكرى هذا العام، نظرا للتطورات الميدانية المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية، بسبب العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بوقفة للترحم على روح الشهيد أبو عمار الطاهرة، ووضع أكاليل من الزهور على ضريحه، ثم بمسيرات جماهيرية إلى وسط رام الله، لإقامة مهرجان جماهيري.