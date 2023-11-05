حركة تنقلات لعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بقنا

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، موافقة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على مذكرة المديرية، بنقل عدد من قيادات الإدارات التعليمية في مدن المحافظة.

حركة تنقلات مديرية التربية والتعليم بقنا

وبحسب بيان صادر عن التربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم، تم نقل وفاء رشاد، مدير إدارة دشنا التعليمية إلى مدير عام إدارة قنا التعليمية، وعبد الله القباني، مدير عام إدارة قنا إلى مدير عام إدارة قوص التعليمية، والدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي، والدكتور علاء الفقي مدير عام إدارة نقادة، وطارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية.

تنقلات مديرية التعليم بقنا

كما شملت تنقلات مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، الدكتور بخيت محمد مدير عام إدارة قفط التعليمية، وعبد الرسول صقر مدير عام إدارة فرشوط، تنفيذا لحكم قضائي، وتكليف المهندس عبد المنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، وأبو الوفاء عبد السلام وكيل إدارة الوقف التعليمية.