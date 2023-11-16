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فرص عمل من المنزل.. تفاصيل وظائف في شركة اتصال

كتب:

رحاب عبدالراضي
06:26 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
وظائف

وظائف

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توافر فرص عمل من المنزل في إحدى الشركات للطلبة والخريجين برواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي.

وتطلب شركة اتصال للتعيين شغل الوظائف التالية حيث تتيح فرص عمل من المنزل، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيس بوك.

فرص عمل من المنزل

1. كول سنتر Beko

مكان العمل: الشغل من البيت

متطلبات الوظيفة

تقبل الوظائف المتاحة طلبة وخريجيين

يفضل امتلاك كمبيوتر

يمتلك مهارات التواصل

جيد في استعمال برامج الأوفيس

أقصى سن للتقديم 35 عاما

الحقوق والمميزات

الراتب 2000 جنيه

الشغل من البيت

تأمين طبي واجتماعي

تأمينات طبية واجتماعية

شيفتات متغيرة

الإجازة الأسبوعية يومين (متغيرين)

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/Kz1fX3xSQ8

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر.

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فرص عمل من الشباب والرياضة للطلبة والخريجين بمرتبات مجزية.. «الحق التقديم»
بقلم رحاب عبدالراضي