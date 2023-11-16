فرص عمل من المنزل.. تفاصيل وظائف في شركة اتصال
كتب:
رحاب عبدالراضي
06:26 ص | الخميس 16 نوفمبر 2023
وظائف
كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توافر فرص عمل من المنزل في إحدى الشركات للطلبة والخريجين برواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي.
وتطلب شركة اتصال للتعيين شغل الوظائف التالية حيث تتيح فرص عمل من المنزل، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيس بوك.
فرص عمل من المنزل
1. كول سنتر Beko
مكان العمل: الشغل من البيت
متطلبات الوظيفة
تقبل الوظائف المتاحة طلبة وخريجيين
يفضل امتلاك كمبيوتر
يمتلك مهارات التواصل
جيد في استعمال برامج الأوفيس
أقصى سن للتقديم 35 عاما
الحقوق والمميزات
الراتب 2000 جنيه
الشغل من البيت
تأمين طبي واجتماعي
تأمينات طبية واجتماعية
شيفتات متغيرة
الإجازة الأسبوعية يومين (متغيرين)
كيفية التقديم على الوظائف
وعلى الراغبين في التقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية
https://forms.office.com/r/Kz1fX3xSQ8
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