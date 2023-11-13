فرص عمل من الشباب والرياضة للطلبة والخريجين بمرتبات مجزية.. «الحق التقديم»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير فرص عمل من خلال مبادره توظيف مصر، في اليوم المفتوح للتوظيف بإحدى شركات تمويل المشروعات ببني سويف.

اليوم التوظيفي لشركة تمويل مشروعات

وتوضح «الوطن»، تفاصيل اليوم التوظيفي والوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم، وفقًا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الوظائف المطلوبة

أخصائي تمويل، ويحصل المقبولين على الحقوق والمميزات الآتية:

- تأمين طبي واجتماعي.

- رواتب مجزية.

- إجازات سنوية.

- نظام حوافز.

- العمل من الأحد إلى الخميس.

الشروط الواجب توافرها

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أن يشترط لشغل الوظائف توافر الآتي:

- مؤهل عالي فقط.

- ذكور وإناث.

- السن لا يزيد عن 35 سنة.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه على الراغبين في التقديم للوظائف ملء الاستمارة من هنـــــــــا، والحضور مباشرة يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 مساءً بفرع الشركة في المنيا بشارع الجمهورية بميدان بالاس أعلى البنك الأهلى الدور الثاني.

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة هايبر ماركت كبرى

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة هايبر ماركت لشغل الوظائف التالية:

- كاشير (طلبة ومؤهلات عليا).

- كول سنتر.

- منسقين ممرات.

- منسقين ثلاجات.

- شيف بقالة.

- محضرين ومتلقيين طلبات.

- موظفين أمن.

- شيف جزارة.

المميزات والحقوق الوظيفة

يحصل المقبولين على المميزات الآتية:

- راتب مجزي.

- تأمينات اجتماعية وصحية.

- إجازات سنوية ورسمية وإجازة أسبوعية.

- مكافأت وحافز كل 3 شهور وزيادات سنوية.

أماكن العمل وكيفية التقديم

يعمل المقبولين بمحافظة الجيزة في مدينة 6 أكتوبر، ويتم التقدم للاختبارات يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر2023 بمقر فرع شركة فيستفال سيتي بالتوسعات الشمالية خلف نادي الصيد بجوار كمبوند فاميلي على محور جمال عبد الناصر، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وملئ الاستمارة من هنــــــــــــا.

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