وصول مدرستين لنهائي مسابقة «حظ ولا شطارة» بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، أن مسابقة حظ ولا شطارة التي تقيمها المديرية بين طلاب المدارس، شهدت صعود مدرستين للدور النهائي بالمسابقة التي تقام للمرة الأولى في السويس.

وأشارت مديرية التربية والتعليم خلال إعلانها، أن الدور النهائي في المسابقة للمرحلة الابتدائية شهد صعود مدرسة فايز حافظ ومدرسة الإمام محمد عبده للدور النهائي.

وقالت سناء مراد مديرة مدرسة محمد عبده الابتدائية التي صعدت للدور النهائي، إن المسابقة تميزت بالشفافية والتحفيز وكل شيء كان يتم أمام الجميع سواء توجيه الأسئلة أو ورصد الدرجات، وأضافت الكثير للطلاب بالبحث ومحاولة تجميع معلومات عامة بشكل كبير لتحقيق التميز، وطالبت بتكرار المسابقة كل عام.