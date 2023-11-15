حنان ترك تدعم فلسطين: عليك أن تكون إنسانا

دعمت الفنانة حنان ترك عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x القضية الفلسطينية بعد الاعتداءات المتتالية من الاحتلال الإسرائيلي.

رسالة حنان ترك عن قضية فلسطين

وكتبت حنان ترك: «ليس عليك أن تكون مسلما لدعم فلسطين بل عليك فقط أن تكون إنسانا».

ليس عليك ان تكون مسلما لدعم فلسطين بل عليك فقط ان تكون انسانا https://t.co/bWUDCXUGHJ — Hanan Turk (@HanannTurk) November 15, 2023

نجوم الفن يتضامنون مع فلسطين

وحرص عدد كبير من نجوم الفن بدعم القضية الفلسطينية بعدة طرح منها رسائل دعم عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا والبعض الآخر اختار التطوع بالهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات لأهالي فلسطين وكان أبرزهم جومانا مراد، وليلى وملك زاهر، وهنا الزاهد، وياسمين صبري، وتامر حسني، وشريف منير وابنته أسما وحفيدته، ألهام شاهين،هالة صدقي،زينة وملك قورة.

وأعلن عدد من نجوم الفن تبرعهم لفلسطين بمبالغ مالية كان أبرزهم الفنان عمرو دياب حيث تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه، ودعم الفنان مصطفى خاطر الشعب الفلسطيني من خلال التبرع بالدم لصالح الهلال الأحمر، بينما أعلن الفنان أحمد فهمي تبرعه بكل أرباح مشروعة الخاصة خلال شهر أكتوبر الجاري إلى الهلال الأحمر المصري.