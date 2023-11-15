«خيرية» الفائزة بقرعة الحج 2024 في الفيوم: «أصبت بإغماء فور سماع الخبر»

«تهليل وزغاريد ثم اتبعهما إغماء وفقدان للوعي»، هكذا تلقت الحاجة خيرية إبراهيم محمد علي، نبأ فوزها في نتيجة قرعة الحج 2024 التابعة لوزارة الداخلية، والتي أجرتها مديرية أمن الفيوم خلال الساعات الماضية، ليهرع ابنها إليها ويحتضنها لإفاقتها ثم تهدئتها، إذ استجاب الله لدعواتها.

تفاصيل الفرحة ترويها الحاجة خيرية في حديثها لـ«الوطن»، موضحةً كيف قضت الساعات التي سبقت إعلان النتيجة، إذ كشفت أنّها لم تنم الليلة التي تسبق إعلان النتيجة، وتسارعت دقات قلبها، بينما ظلت تصلي وتذكر الله وتدعو بأن يرزقها زيارة بيته الحرام وأداء فريضة الحج، وقد استجاب لها أخيرًا.

فقدت الوعي فور سماعها الخبر

وأوضحت الحاجة خيرية، أنّها كانت شديدة التوتر، وحضرت إلى القاعة لإعلان القرعة في الصباح الباكر، وظلت منتظرة بينما تكثف الدعاء، حتى سمعت اسمها بين الفائزين في نتيجة قرعة الحج 2024، فهللت وكبرت ثم أطلقت الزغاريد ولم تشعر بنفسها بعد ذلك سوى وهي في أحضان ابنها الذي أفاقها بعدما تعرضت لإغماء وفقدان وعي من شدة الفرحة.

شعور بالفرحة لا يوصف

وأضافت أنّها تشعر بفرحة لا توصف، تجعلها غير قادرة على التحكم في أعصابها، فأخيرًا استجاب الله لدعواتها، وستذهب لزيارة بيته الحرام وأداء مناسك الحج، مُشيرةً إلى أنّها حاولت أداء الفريضة سابقًا من خلال شركات السياحة ولم يحالفها الحظ، وتقدمت لقرعة الحج للمرة الأولى، وفازت فيها.

وأشارت إلى أنّ ابنها كان برفقتها وأول من عرف الخبر السعيد معها، بينما كانت ابنتها أول من اتصلت بها لإخبارها بفوزها في قرعة الحج، قائلةً إنّها ستنهي إجراءات دفع تكاليف الحج ثم ستستعد للسفر وأداء الفريضة وشراء ملابس الحج، مؤكدةً أنّها ستدعو للجميع بأن يكتب له تلك الفرحة التي رزقها بها.